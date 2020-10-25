لجنة إدارية جديدة لأسر الشهداء والمفقودين والجرحى في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 25 أكتوبر 2020, 08:25 مساء
جانب من اجتماع بلدية سرت مع لجنة أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، 25 أكتوبر 2020 (بلدية سرت).

ناقشت بلدية سرت، في اجتماع عقدته اليوم الأحد، عددًا من الموضوعات تتعلق بالمختنقات والمعوقات التي تواجه أسر الشهداء والمفقودين والجرحى في البلدية.

وشارك في الاجتماع الذي استهدف مناقشة تذليل الصعاب التي تواجه أسر الشهداء والمفقودين والجرحى، رئيس المجلس التسييري سالم عامر، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت الشيخ مفتاح مرزوق المعداني، والمنسق الاجتماعي للقيادة العامة بسرت محمد غيت، وفق ما نشرته صفحة البلدية على موقع «فيسبوك».

احتياجات ومرتبات أسر الشهداء
وبحث المشاركون في الاجتماع احتياجات ومرتبات أسر الشهداء والمفقودين والجرحى، كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة إدارية جديدة لمكتب هذه الأسر بالمدينة، في حضور عدد منهم. وتتشكل اللجنة الإدارية الجديدة من: علي مصباح عقيلة (رئيسا للمكتب)، وعضوية كل من: حسين عبد السلام درياق، ومصطفى سالم الطرابلسي، وعلي أبو مريم، وسعدة غيث اعويدات.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة الدائمة لأسر الشهداء والمفقودين والجرحى بالبلدية، بحث «المشكلات كافة التي تواجه أسرهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المدينة، والهيئة العامة لأسر الشهداء والمفقودين بالحكومة الموقتة».

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