«داخلية الوفاق» تفعل عمل إدارة الدوريات الصحراوية بجهاز مكافحة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أكتوبر 2020, 05:45 مساء
رئيس جهاز مكافحة الهجرة أثناء إعطاء الإذن بإنطلاق عمل إدارة الدوريات الصحراوية. الأحد 25 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

أذن رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقيد المبروك عبدالحفيظ، صباح اليوم الأحد، بانطلاق عمل الدوريات الصحراوية التابعة للجهاز بالمنطقة الغربية «للبدء بتنفيذ مهامها المحددة والخطة التي تشرف عليها الغرفة الأمنية المشتركة المنشأة بقرار وزير الداخلية المفوض 829 لسنة 2020»، بحسب وزارة الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن تفعيل عمل الدوريات الصحراوية التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يأتي «تفعيلاً للخطة التنفيذية المعتمدة من وزير الداخلية المفوض بشأن تأمين المنطقة الغربية من ظاهرة الهجرة غير الشرعية».

وأوضحت الوزارة أن إطلاق عمل الدوريات الأمنية يأتي «لإحكام الطوق الأمني المستهدف بالخطة وفق إجراءات استباقية تضبط هذه الجرائم ومرتكبيها واتخاذ ما يفرضه القانون تجاههم»، مشيرة إلى أن إعطاء الإذن بانطلاق الدوريات الصحراوية جرى بحضور رئيس جهاز حرس السواحل بوزارة الدفاع وعدد من مديري الإدارات والضباط بالجهاز.

وأكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقيد المبروك عبدالحفيظ، في كلمة بالمناسبة، أهمية الضبط والربط بين كافة الأعضاء والمنتسبين التابعين لإدارة الدوريات الصحراوية في تأدية المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

واعتبر عبدالحفيظ أن انطلاق عمل الدوريات الصحراوية «نقلة نوعية في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية»، مطالباً القائمين عليها بـ«ضرورة التحلي بروح المسؤولية في المحافظة على الآليات والإمكانات الخاصة بالإدارة».

ونبه رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني إلى أن هذا الأمر «سيكون محل متابعة لهذه الإدارة، والتي تعتبر بمثابة خط الدفاع الثاني للظواهر الأمنية الكبرى»، بحسب الوزارة.

رئيس جهاز مكافحة الهجرة يصافح أعضاء إدارة الدوريات الصحراوية. الأحد 25 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)
رئيس جهاز مكافحة الهجرة يصافح أعضاء إدارة الدوريات الصحراوية. الأحد 25 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)
أعضاء إدارة الدوريات الصحراوية. الأحد 25 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)
رئيس جهاز مكافحة الهجرة يتوسط أعضاء إدارة الدوريات الصحراوية. الأحد 25 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)
أعضاء إدارة الدوريات الصحراوية. الأحد 25 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)
رئيس جهاز مكافحة الهجرة مع أعضاء إدارة الدوريات الصحراوية. الأحد 25 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)
أعضاء إدارة الدوريات الصحراوية. الأحد 25 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)
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