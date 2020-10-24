توزيع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في ليبيا.. طرابلس أولا ثم بنغازي

تسجيل عينات خاصة بفيروس «كورونا» في أجدابيا، (أرشيفية: اللجنة الطبية الاستشارية أجدابيا)

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 990 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في عموم ليبيا، بواقع 448 حالة في العاصمة طرابلس، و153 في بنغازي، كأكثر مدينتين شهدتا تسجيل إصابات جديدة.

وأشار المركز إلى تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، فيما بلغ عدد حالات التعافي الجديدة من الفيروس 346 حالة، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 54 ألفًا و374 حالة، ما زال النشط منها 23 ألفًا و619، فيما تعافى 29 آلاف و965، وتوفيت 790 حالة.

وتوزعت حالات الشفاء الجديدة، بين 233 حالة 233 حالة في طرابلس، و22 في الأصابعة،وأربع في الرحيبات، وسبع في صرمان، و47 في مصراتة، وثماني حالات في القلعة، و17 في زليتن، و8 في العجيلات.

أما حالات الوفاة الـ16، فجاءت بواقع: أربع في الأصابعة وتسع في بنغازي وحالتين في العجيلات وحالة في مصراتة.

توزيع حالات الإصابة الجديدة بين المناطق المختلفة، كالآتي:

طرابلس

180 حالة جديدة.

268 حالة مخالطة.

بنغازي

153 حالة جديدة.

العجيلات

40 حالة جديدة.

9 حالة مخالطة.

الماية

12 حالة جديدة.

العامرية

9 حالات جديدة.

جنزور

52 حالة جديدة.

17 حالة مخالطة.

زليتن

10 حالات جديدة.

18 حالة مخالطة.

ترهونة

9 حالات جديدة.

حالة مخالطة.

مصراتة

39 حالة مخالطة.



المعمورة

5 حالات جديدة.



ظاهر الجبل

7 حالات جديدة..

5 حالات مخالطة.



الحرابة

حالة جديدة



العواتة

حالتان جديدتان.



صرمان

حالتان جديدتان.

6 حالات مخالطة.



المنشية الجميل

3 حالات جديدة.

5 حالات مخالطة.



السبيعة

حالتان مخالطتان.



قصر الأخيار

11 حالة جديدة.



الجميل

16 حالة جديدة.



صبراتة

3 حالات جديدة.

حالة مخالطة.



درج

حالة جديدة.

حالة مخالطة.



يفرن

10 حالات جديدة.

حالة مخالطة.



مزدة

7 حالات جديدة.



الأصابعة

4 حالات جديدة.



القره بوللي

4 حالات جديدة.

حالة مخالطة.



الخمس

9 حالات جديدة.



سرت

6 حالات جديدة.

4 حالات مخالطة.



طبرق

حالة جديدة.



الزاوية الجنوب

حالة جديدة.

5 حالات مخالطة.



رقدالين

حالتان جديدتان.

حالة مخالطة.



النواحي الأربع

18 حالة جديدة.

28 حالة مخالطة.