990 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا و16 حالة وفاة

فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 990 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، من بين 1910 عينة جرى تحليلها.

وأوضح المركز أن العينات الجديدة ثبت سلبية 920 منها، فيما جاءت العينات الإيجابية لتشمل 578 حالة جديدة و412 حالة مخالطة. وسجل المركز 16 حالة وفاة لمصابين بالفيروس، بينما بلغ عدد حالات التعافي 346 حالة.

وبهذا الإعلان، يصل إجمالي عدد الحالات المصابة منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 54 ألفًا و374 حالة، وما زال النشط منها 23 ألفًا و619، فيما تعافى 29 ألفًا و965، وتوفيت 790 حالة.