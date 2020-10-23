معيتيق: اتفاق وقف إطلاق النار الدائم يعزز السلم الأهلي ويسهم في توحيد المؤسسات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أكتوبر 2020, 09:00 مساء
النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، (أرشيفية: الإنترنت)

رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف، اليوم الجمعة، واعتبره أنه «سينهي القتال والحرب التي استمرت لعدة سنوات ويحقن دماء الليبيين وسيسهم في تحقيق الاستقرار والأمن وتوحيد مؤسسات الدولة، ورفع المعاناة عن المواطن وتعزيز السلم الأهلي في ربوع الوطن».

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في وقت سابق اليوم، توقيع وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة المشاركين في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف اتفاق وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء ليبيا.

البعثة الأممية تعلن توقيع اللجنة العسكرية «5+5» اتفاق وقف إطلاق نار دائم
نص اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.. إخلاء خطوط التماس وتشكيل قوة عسكرية مشتركة

وقال معيتيق في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»: «مضت حكومة الوفاق الوطني في هذه الحوارات ولم تدخر جهدا في الدفاع بمساراتها»، مؤكدًا «التزامنا في حكومة الوفاق بتنفيذ بنود الاتفاقية عبر تجسيد عمل اللجان الفرعية وإخلاء المدن من المظاهر المسلحة وجعلها مناطق آمنة».

كما رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي بكل «المبادرات الوطنية الساعية إلى لم شمل الليبيين وحل الأزمة الليبية حلا نهائيا».

وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم 12 بندا شملت إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية ومغادرة المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر، إضافة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وإيقاف «خطاب الكراهية» وفتح الطرق في كل مناطق البلاد.

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