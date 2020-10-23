وليامز: من المفترض مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب ليبيا خلال 3 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أكتوبر 2020, 02:19 مساء
ستيفاني وليامز خلال توقيعها على اتفاق اللجنة العسكرية وقف إطلاق النار الدائم، 23 أكتوبر 2020، (البعثة الأممية)

قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني وليامز إن المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المفترض أن يغادروا ليبيا في غضون ثلاثة أشهر من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في جميع أنحاء ليبيا يوم الجمعة.

جاء ذلك التصريح في مؤتمر صحفي عقب مراسم توقيع الاتفاق من قبل وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة المشاركين في اجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف اليوم الجمعة، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وأوضحت وليامز أن قوة شرطة مشتركة جديدة ستؤمن المناطق التي تم تطهيرها من المقاتلين، مشيرة إلى مؤشرات جيدة بشأن جاهزية المنشآت النفطية في رأس لانوف والسدرة لاستئناف الإنتاج في المستقبل القريب، في فترة زمنية قصيرة جدا.

وخلال مراسم توقيع الاتفاق، ألقت وليامز كلمة أكدت فيها أن الاتفاق خطوة نحو التسوية الشاملة للأزمة الليبية التي طال أمدها، داعية إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية عبر تجسيد عمل اللجان الفرعية، قائلة إنه من المهم الاستمرار في العمل بأسرع وقت ممكن لتخفيف المشاق العديدة التي تسبب فيها النزاع للشعب الليبي، ونمنحه بارقة أمل لمستقبل أفضل، حسب كلمتها في مراسم توقيع الاتفاقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن.. اتهامات شخصية وجدل حول صناعة النفط والعنصرية
دولى
«ريمديسيفير» يصبح أول عقار يحصل على ترخيص أميركي «كامل» لعلاج «كورونا»
دولى
استقالة جماعية لأعضاء الإخوان المسلمين في مصراتة وحل فرع التنظيم بالمدينة
ليبيا
باشاغا: وزارة الداخلية رصدت مخالفات قانونية فاضحة صادرة عن جهات رسمية
ليبيا
بطريقة طريفة.. فتيات يلفتن النظر لمشكلة في شوارع مدينتهن
منوعات
«المركزي» في بنغازي يرصد إهمالا في أنظمة الرقابة داخل مصارف المنطقة الشرقية
ليبيا
لأول مرة سفيرة للسعودية في مملكة النرويج
عربى
أوباما: ترامب لطخ سمعة أميركا الطيبة
دولى
أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخطى عتبة المليون إصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
ألمانيا تسمح لأجهزة الاستخبارات بالتنصّت على محادثات تطبيقات المراسلة المشفرة
دولى
بومبيو: نأمل بأن يوقع السودان اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل «سريعا»
دولى
الكرملين يعلق على إتلاف أميركا 45 جهاز تنفس صناعي أرسلتها روسيا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف أكثر الأماكن خطورة للإصابة بـ«كورونا»