نائب وزير الخارجية الياباني: استقرار ليبيا أمر ضروري للشرق الأوسط وأفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أكتوبر 2020, 07:52 مساء
علما اليابان وليبيا. (خارجية الوفاق)

اعتبر نائب وزير الخارجية الياباني إيئتشيرو واشيو، الخميس، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا «أمر ضروري وهام» من أجل استقرار منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا دعم بلاده العملية السياسية بقيادة وإشراف الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال استقبال المسؤول الياباني صباح اليوم، القائم بأعمال السفارة الليبية لدى اليابان أحمد النائلي، حيث أعرب الجانبان عن عزم البلدين على تطوير العلاقات الثنائية بينهما، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى تطرق الجانب الياباني إلى المساعدات التي تقدمها طوكيو عبر المنظمات الدولية في إطار تدابير مكافحة جائحة «كورونا المستجد»، فيما ثمن النائلي «المساعدات اليابانية في إطار مكافحة جائحة كورونا، ودعم اليابان لتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات في ليبيا».

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كما أطلع القائم بأعمال السفارة الليبية لدى اليابان نائب الوزير على الوضع الراهن في ليبيا والأوضاع التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة.

يذكر أن تونس ستستضيف «اللقاء المباشر الأول» لمنتدى الحوار السياسي الليبي، مطلع شهر نوفمبر المقبل برعاية الأمم المتحدة. وانطلقت، الإثنين الماضي، الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5» في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وتستمر حتى السبت المقبل.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من استضافة المغرب جولتين من الحوار السياسي بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وذلك تزامنًا مع إعلان حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش وقف إطلاق النار مطلع أغسطس الماضي.

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