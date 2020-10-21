الجرندي يؤكد عزم الحكومة التونسية على دفع التعاون الثنائي مع ليبيا في كل المجالات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 10:35 مساء
لقاء الجرندي مع وككيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق, محمود التليسي. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (الخارجية التونسية)

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي «عزم الحكومة التونسية على دفع التعاون الثنائي مع الأشقاء الليبيين في كل المجالات»، مُشدّدا على «الإرادة التي تحدو الجانب التونسي على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وتجاوز كل العقبات التي تحول دون مزيد تطوير التعاون الثنائي مع الأشقاء الليبيين، وذلك تجسيدا لتوجيهات قيادتي البلدين».

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية التونسية عبر صفحتها على «فيسبوك» عقب استقبال الجرندي، اليوم الأربعاء، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الفنية بحكومة الوفاق الوطني، محمود خليفة التليسي، بمقر الوزارة في تونس.

وقالت الخارجية التونسية إن التليسي ترأس وفد بلاده المشارك في الاجتماع التونسي الليبي للتباحث حول السبل الكفيلة بضمان انسياب حركة التنقل والحركية التجارية على مستوى المعابر الحدودية بين البلدين.

وأشارت الوزارة إلى أن لقاء الجرندي والتليسي، سبقه عقد اجتماع مُوسّع بين وفدي البلدين بإشراف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن الجانب التونسي، محمد علي النفطي، ومحمود خليفة التليسي، عن الجانب الليبي».

- «خارجية الوفاق»: اتفاق مبدئي على إعادة فتح الحدود مع تونس واستئناف الرحلات الجوية

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع «خُصّص للتداول حول جُملة من المقترحات والحلول العملية الكفيلة باستعادة النسق الطبيعي للحركية التجارية وتنقل الأشخاص بين البلدين، فضلا عن النظر في تذليل الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا والإجراءات الوقائية المتخذة من كلا الجانبين».

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أن الاجتماع مع الجانب الليبي سادته «أجواء أخوية بناءة عكست تميّز العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين».

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، في وقت سابق اليوم، أن الاجتماع جرى خلاله الاتفاق مبدئيا بين ليبيا وتونس على صياغة بروتوكول صحي موحد بين البلدين بشكل عاجل، يعقبه فتح المجال الجوي بين البلدين، على أن يتم في وقت لاحق فتح المعابر البرية.

لقاء الجرندي مع وككيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق, محمود التليسي. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (الخارجية التونسية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برشلونة يعلن حزمة تجديدات لنجومه
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الإمارات و«إسرائيل» تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر
عربى
البعثة الأممية تعلن توصيات «مسار الشباب» ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
الشريك ترامب أم ظلُّ أوباما؟.. الخليج يحبس أنفاسه قبل الانتخابات الأميركية
دولى
وزارة الدفاع التركية تعلن بدء دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبيين
ليبيا
السودان: البنك المركزي يحول 335 مليون دولار تعويضات لعائلات أميركية
دولى
شينكر: واشنطن تتطلع لنتائج إيجابية من الحوار الليبي بهدف تشكيل حكومة انتقالية
ليبيا
ادرينالين لايت (Adrenaline Lite) .. مع كازو
فيديو
«عكس التيار» مع محمد زيدان - جلسات الحوار الشبابية برعاية أممية
فيديو
النيابة العسكرية في طرابلس تأمر بالقبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
فتاة ليبية تفتتح مشروعا في بنغازي لبيع المنتجات التقليدية
ليبيا
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مسبار أميركي يلتقط عينة صخور من كويكب