«خارجية الوفاق»: اتفاق مبدئي على إعادة فتح الحدود مع تونس واستئناف الرحلات الجوية

مركبات تقف في منفذ رأس اجدير الحدودي بين تونس وليبيا، 18 يوليو 2020. (المكتب الإعلامي للمنفذ)

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، الاتفاق مبدئيا بين ليبيا وتونس على صياغة بروتوكول صحي موحد بين البلدين بشكل عاجل، يعقبه فتح المجال الجوي بين البلدين، على أن يتم في وقت لاحق فتح المعابر البرية.



جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر وزارة الخارجية التونسية، بحضور وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمود التليسي، ومدير الإدارة العربية ومدير إدارة التعاون الدولي ومدير الشؤون القنصلية بالوزارة، حسب بيان لوزارة الخارجية.

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وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عديد المواضيع البينية التي تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، حسب البيان المنشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك». وإلى جانب لقائه بكاتب عام وزارة الخارجية التونسية التقى التليسي وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، واتفق الطرفان على ضرورة التعجيل بحل جميع القضايا التي تعد من أولويات العمل الملحة بين البلدين.

وسجلت الصادرات التونسية إلى ليبيا تراجعًا ملحوظًا بعدما تأثر هذا الانخفاض بشكل رئيسي بقطاع الأغذية، ما اعتبر أقوى انكماش في التاريخ الاقتصادي للبلد، وكشفت الإحصاءات الرسمية التونسية عن تراجع الصادرات التونسية من المنتجات الزراعية والغذائية إلى ليبيا بنسبة 17.5%. كما انخفضت صادرات منتجات البحر إلى ليبيا بمقدار 3.6 مليون دينار تونسي مقارنة بالعام 2019 «82.1%» وتراجعت صادرات الخضار بنسبة 17.2%.