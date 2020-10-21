وزارة شؤون النازحين والمهجرين تدعم جهود بلدية الشويرف في التهدئة والسلم الاجتماعي

اجتماع جلالة مع عميد وأعضاء المجلس البلدي الشويرف. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

أكدت وزارة الدولية لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني، دعمها جهود المجلس البلدي الشويرف في تحقيق التهدئة ودعم السلم الاجتماعي بين المناطق.

جاء التأكيد خلال اجتماع المفوض بوزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، يوسف جلالة، اليوم الأربعاء، مع عميد وأعضاء المجلس البلدي الشويرف، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقالت إدارة التواصل والإعلامي برئاسة مجلس الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عميد وأعضاء المجلس البلدي الشويرف استعرضوا أمام جلالة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن عميد وأعضاء المجلس البلدي الشويرف طالبوا خلال اللقاء، بضرورة «العمل على دعم البلدية التي تعتبر نقطة عبور المسافرين بين الشمال والجنوب».

وأكدت إدارة التواصل والإعلام أن اللقاء جرى خلاله «تأكيد دعم المجلس البلدي في التهدئة والسلم الاجتماعي بين المناطق من أجل تحقيق السلام والتهدئة بين أبناء الوطن الواحد».

اجتماع جلالة مع عميد وأعضاء المجلس البلدي الشويرف. الأربعاء 21 أكتوبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)