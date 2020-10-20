إصابة مهندس كهرباء جراء انفجار خلية بمحطة توزيع جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 07:11 مساء
آثار حريق اندلع بمحطة كهرباء جنوب طرابلس في مايو 2020. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابة أحد المهندسين جراء انفجار خلية ضغط منخفض بإحدى محطات التوزيع في منطقة المشروع جنوب العاصمة طرابلس، حسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة إن «المهندس أبوبكر الرمالي رئيس قسم التشغيل بدائرة توزيع المشروع أصيب نتيجة انفجار خلية الضغط المنخفض بمحطة توزيع 11ك ف».

وأوضحت الشركة أن انفجار الخلية حدث «بعد الانتهاء من أعمال الصيانة»، حيث «تم تشغيل المحول فانفجرت على أثره خلية الضغط المنخفض عند التشغيل».

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن المهندس أبوبكر الرمالي «موجود الآن بمستشفى الحروق لتلقي العلاج».

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