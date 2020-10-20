وزارة الدفاع التركية تعلن بدء دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبيين

الدورة التدريبية لعناصر خفر السواحل الليبيين التي تنظمها وزارة الدفاع التركية. (وزارة الدفاع التركية)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت في تنظيم دورة تدريبية لجنود من خفر السواحل الليبي، في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «في إطار اتفاقية التعاون والاستشارات العسكرية، نواصل التدريبات للقوات المسلحة الليبية. نتيجة للتنسيق مع العناصر المحلية، بدأ تدريب جنود خفر السواحل الليبيين».

ونشرت الوزارة عبر حسابها على موقع «تويتر» صورا لعمليات التدريبات مع إحدى القطع البحرية التي يشرف عليها عسكريون أتراك.

ووقعت تركيا مع حكومة الوفاق الوطني مذكرتي تفاهم بشأن الصلاحيات البحرية، والتعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، مع حكومة الوفاق الوطني في 27 نوفمبر 2019، ما أثار جدلا واسعا محليا ودوليا.

الدورة التدريبية لعناصر خفر السواحل الليبيين التي تنظمها وازرة الدفاع التركية. (وزارة الدفاع التركية)

الدورة التدريبية لعناصر خفر السواحل الليبيين التي تنظمها وزارة الدفاع التركية. (وزارة الدفاع التركية)

الدورة التدريبية لعناصر خفر السواحل الليبيين التي تنظمها وزارة الدفاع التركية. (وزارة الدفاع التركية)