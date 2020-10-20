صندوق الأمم المتحدة ينظم دورتين تدريبيتين لـ27 عاملا صحيا في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أكتوبر 2020, 02:51 مساء
عاملات في مراكز صحية بطرابلس خلال مشاركتهن في تدريب لصندوق الأمم المتحدة للسكان، 19 أكتوبر 2020، (صفحة الصندوق على فيسبوك)

نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان دورتين تدريبيتين لـ27 عاملًا صحيًّا من عدة مراكز رعاية صحية أولية في العاصمة طرابلس.

وعُقدت الدورتان حول تقديم حزمة الخدمات الأدنى للصحة الإنجابية خلال الأزمات، في الفترة من 11 إلى 19 أكتوبر، بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، وبالشراكة مع الهيئة الطبية الدولية، حسب بيان الصندوق على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وضمن نشاط الصندوق خلال شهر أكتوبر الجاري، وزع مساعدات إنسانية على أسر نازحة من جنوب طرابلس، في مدينة العجيلات، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وشملت المساعدات 101 حقيبة صحية إلى الأسر، تلبي احتياجات النساء والفتيات خصوصًا، وذلك بالتعاون مع وزارة شؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منعا للتشويش.. «الميكروفونات» ستقطع عن ترامب وبايدن خلال المناظرة الأخيرة
دولى
ترامب يهاجم فاوتشي وفريقه من جديد ويصفهم بـ«الأغبياء»
دولى
جريمة تهز الرأي العام في العراق.. أم ترمي أطفالها في نهر دجلة (فيديو)
عربى
برشلونة يبدأ دوري الأبطال بشبح الكارثة
رياضة عالمية
النيابة العسكرية في طرابلس تأمر بالقبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
فتاة ليبية تفتتح مشروعا في بنغازي لبيع المنتجات التقليدية
ليبيا
كتلة فزان النيابية تعلن مقاطعة جلسة «النواب» في بنغازي المقررة غدا
ليبيا
ليفربول يؤكد رسميا إصابة «فان دايك» بـ«الصليبي»
رياضة عالمية
بابا الفاتيكان يصلي من أجل نجاح المفاوضات بشأن ليبيا
ليبيا
ميسي يقود ثورة مستحقات مالية في برشلونة وسط انقسام
رياضة عالمية
بايدن يتقدّم على ترامب.. هل يمكن الوثوق باستطلاعات الرأي؟
دولى
بالفيديو: أحمد أبايزيد يعيد إحياء «وين ع رام الله»
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

(فيديو) «رجل فلوريدا» يتحرك بشكل يشعل الإنترنت