توزيع مساعدات على أسر نازحة من جنوب طرابلس في العجيلات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 02:25 مساء
أحد أفراد الهيئة الليبية للإغاثة يحمل مساعدات خاصة بأسر نازحة في العجيلات، 14 أكتوبر 2020، (صندوق الأمم المتحدة للسكان)

أعلن مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا توزيع مساعدات إنسانية على أسر نازحة من جنوب طرابلس، في مدينة العجيلات، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقدمت 101 حقيبة صحية إلى الأسر، تلبي احتياجات النساء والفتيات خصوصا، وذلك بالتعاون مع وزارة شؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق، ومن خلال الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، أجرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جولة ميدانية العجيلات، لمراقبة وتقييم ظروف الأسر النازحة بها، مشيرة إلى ظروف السكن الصعبة التي يعاني منها النازحون.

وأوضحت المفوضية أنها ستعد إحصائية لأعداد العائلات المسجلة، للاستجابة لاحتياجاتهم بالتنسيق مع السلطات المعنية، هذا وانضم إلى الجولة الميدانية صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.

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