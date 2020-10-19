«عدل الوفاق» تسعى لتعزيز التعاون الفني والدعم الأوروبي لثلاث جهات تابعة للوزارة

اجتماع المفوض بوزارة العدل مع رئيس البعثة الأوربي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا «يوبام» المكلف، بيتر سباستيان. (وزارة العدل)

تسعى وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز التعاون الفني مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا (يوبام)، لرفع قدرات ودعم ثلاث جهات تابعة للوزارة، بحسب ما نشرته الوزارة عبر «فيسبوك».

كان ذلك، محور اجتماع المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، المستشار محمد عبدالواحد، صباح اليوم الاثنين، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا (يوبام) المكلف، بيتر سباستيان.

وقالت وزارة العدل إن الاجتماع تناول «مناقشة برامج التعاون الفني القائمة بين الجانبين، والتي شملت رفع القدرة المؤسسية للمعهد العالي للقضاء، ودعم إدارة المحاماة العامة، ودعم قدرات مركز الخبرة القضائية والبحوث وغيرها من البرامج».

وثمن المستشار محمد عبدالواحد خلال الاجتماع «الإرادة الواضحة التي أظهرتها البعثة الأوروبية في تعزيز التعاون ودعم وزارة العدل في تطوير قطاع العدالة، وشدد على أن أولوية الوزارة حاليا تنصرف إلى توفير الدعم الفني لإدارة الطب الشرعي وخاصة المتعلقة بتقنيات وتحاليل البصمة الوراثية DNN اللازمة لتحديد هوية الجثث المستخرجة من المقابر الجماعية بترهونة».

من جهته عبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا (اليوبام) المكلف، بيتر سباستيان، عن ارتياحه لحجم التعاون مع وزارة العدل، مبديا رغبته في تطويره إلى أعلى المستويات، بحسب وزارة العدل بحكومة الوفاق.

حضر الاجتماع مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل، ومدير المعهد العالي للقضاء، ورئيس مركز الخبرة الفضائية والبحوث، ومدير إدارة الطب الشرعي، ورئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على فتح المقابر الجماعية بترهونة، ومستشار الوزارة لحقوق الإنسان.