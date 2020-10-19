ضبط متهم في قضية قتل بالقره بوللي

شعار وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

ضبطت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية متهمًا في قضية قتل مواطن في منطقة القره بوللي.

وتوصَّل أفراد الإدارة إلى المتهم بعد التحري وجمع المعلومات، حيث تبين تورطه في عدد من القضايا الأخرى، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار بيان الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم، وإحالته إلى جهات الاختصاص.

وأمس، أعلنت الوزارة ضبط ثلاثة متهمين بالاتجار في المخدرات، إذ عُـثر بحوزتهم على 609 أقراص مخدرة جنوب طرابلس.

وأوضحت في بيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهمون إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.