البحر هادئ وتوقعات بأمطار على الساحل من زوارة إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أكتوبر 2020, 11:58 صباحا

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، اليوم السبت، على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، ومساء اليوم على ساحل سرت.

وتوقع المركز أن تكون السماء مغطاة بالسحب على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، اليوم، وأن تتفاوت سرعة الرياح بين 10 و20 عقدة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين 0.75 و1.75 متر.

وستكون الرؤية جيدة على الساحل ذاته، فيما حالة البحر بين قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطحه تصل إلى 28 درجة.

أما عن حالة الطقس على الساحل من الخليج إلى طبرق، فستكون السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب تتكاثر أحيانًا، وسرعة الرياح بين خمس و20 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و 1.50 متر.

وستكون حالة البحر هادئة إلى خفيفة الموج، ويكون البحر قليل الاضطراب الليلة على ساحل رأس لانوف وبنغازي، والرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر 28 درجة.

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