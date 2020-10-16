وزير «عمل الوفاق»: أنهينا 75% من حالات الازدواج الوظيفي

وزير العمل المفوض بحكومة الوفاق المهدي الأمين، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الدكتور المهدي الأمين إن الوزارة خلال العام الحالي، أنهت نحو 75% من حالات الازدواج الوظيفي.

وأوضح أن مركز المعلومات والتوثيق قام خلال العام الحالي بتسوية نحو 5000 حالة ازدواج وظيفي في مختلف القطاعات ومن كامل ربوع ليبيا، مضيفا أنه بعد التسوية أحيلت جميعها إلى لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية، حسب تصريحات إعلامية نقلتها الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وسبق أن أشار ديوان المحاسبة، في تقرير صادر خلال سبتمبر الماضي، إلى أن وقف حالات التحايل والازدواج الوظيفي، وعقود العمل التي لا تتوافر لها مخصصات، أو تعيين من هم دون السن القانونية أو من تجاوزها، أدى إلى انخفاض الإنفاق عليها إلى نحو 20 مليار دينار ما بين 2014 و2017، بعد أن كانت وصلت إلى 24 مليار دينار قبل تطبيق تلك الإجراءات.