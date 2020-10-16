وزير «عمل الوفاق»: أنهينا 75% من حالات الازدواج الوظيفي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أكتوبر 2020, 08:28 صباحا
وزير العمل المفوض بحكومة الوفاق المهدي الأمين، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الدكتور المهدي الأمين إن الوزارة خلال العام الحالي، أنهت نحو 75% من حالات الازدواج الوظيفي.

وأوضح أن مركز المعلومات والتوثيق قام خلال العام الحالي بتسوية نحو 5000 حالة ازدواج وظيفي في مختلف القطاعات ومن كامل ربوع ليبيا، مضيفا أنه بعد التسوية أحيلت جميعها إلى لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية، حسب تصريحات إعلامية نقلتها الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وسبق أن أشار ديوان المحاسبة، في تقرير صادر خلال سبتمبر الماضي، إلى أن وقف حالات التحايل والازدواج الوظيفي، وعقود العمل التي لا تتوافر لها مخصصات، أو تعيين من هم دون السن القانونية أو من تجاوزها، أدى إلى انخفاض الإنفاق عليها إلى نحو 20 مليار دينار ما بين 2014 و2017، بعد أن كانت وصلت إلى 24 مليار دينار قبل تطبيق تلك الإجراءات.

موظف بتسعة مرتبات
وأورد التقرير حالة خاصة استخدم صاحبها أرقامًا وطنية مزورة للحصول على تسعة مرتبات، موضحا أن مصدر المرتبات جهات عامة صرفتها بالتجاوز ودون التقيد بمنظومة الرقم الوطني، مشيرًا إلى أن الموظف تابع للمعهد العالي للمهن الطبية الزهراء ويصرف له راتب شهري بقيمة 778 دينارًا، وإجمالي المرتبات التي سيلت إلى حساباته المصرفية بلغ 132.66 ألف دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البعثة الأممية تفتح حوارا مع الشباب الليبي
ليبيا
رابطة الدوري الإيطالي تعتبر يوفنتوس فائزًا.. وخصم نقطة من نابولي
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تعلن ضبط «البيدجا» لاتهامه بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين ...
ليبيا
احويلي: وفد «النواب» رفض مقترحات مجلس الدولة بشأن الدستور خلال اجتماع القاهرة
ليبيا
توقيف مسؤول أمني تونسي في واقعة وفاة رجل كان نائما داخل كشك للصحف أثناء إزالته ...
دولى
وزير خارجية مالطا للمشري: شرطان أساسيان للإنعاش الاقتصادي في ليبيا
ليبيا
بومبيو يدعو السعودية إلى «تطبيع» العلاقات مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين
عربى
إردوغان يرد على اتهامات بإرسال مقاتلين سوريين إلى قره باغ
دولى
لافروف يجدد اتهام واشنطن بعرقلة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
ليبيا
كشف غموض جريمة سرقة ارتكبت قبل 5 سنوات في بنغازي
ليبيا
مخاوف بشأن حالة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 79 يوما
عربى
فدية و200 «إرهابي».. كواليس صفقة فرنسية لتحرير الرهائن تغذي القلق الأمني على ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف دواء يمنع تكرار الإصابة بـ«كورونا»