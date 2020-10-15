عمداء بلديات يجددون الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية في فبراير 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 05:38 مساء
الاجتماع الثاني لعمداء البلديات المطالبين بإجراء انتخابات برلمانية. الخميس 15 أكتوبر 2020. (بلدية طرابلس المركز)

جدد عمداء بلديات من المنطقة الغربية الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية على قاعدة الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات للعام 2014 خلال شهر فبراير من العام المقبل، بحسب ما نشرته بلدية طرابلس المركز عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت بلدية طرابلس المركز إن «عددا غفيرا من العمداء» عقدوا، اليوم الخميس، الاجتماع الثاني لدعم المبادرة التي أعلنوها في الأول من أكتوبر الجاري «التي قام بها أكثر من 29 عميدا من عمداء بلديات المنطقة الغربية».

وأوضحت البلدية أن المبادرة «تنص على أربع نقاط، وأهمها ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات برلمانية على قاعدة الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات السابق في موعد أقصاه شهر فبراير 2021».

- عمداء بلديات يطالبون بانتخابات برلمانية على قاعدة الإعلان الدستوري في فبراير 2021

وأشارت بلدية طرابلس المركز إلى أن اجتماع اليوم حظي بحضور عضو المجلس الرئاسي، محمد عماري، وكل من رئيس الاتحاد العام لمجلس المصالحة بليبيا ومدير إدارة العلاقات باتحاد بلديات ليبيا، ورئيس الاتحاد الوطني للعمال، بالإضافة إلى عدد غفير من العمداء».

وأوضحت البلدية أن الحاضرين أكدوا «ضرورة تفعيل المبادرة التي من شأنها دعم المسألة الانتخابية ومعالجة الأوضاع السياسية نزولا لرغبة المواطن الذي يعاني من الأوضاع الراهنة، والذي بدوره هو الداعم الحقيقي لتجسيد الديمقراطية الحقيقية من خلال الانتخابات كمطلب شعبي لكل الليبيين».

الاجتماع الثاني لعمداء البلديات المطالبين بإجراء انتخابات برلمانية. الخميس 15 أكتوبر 2020. (بلدية طرابلس المركز)
الاجتماع الثاني لعمداء البلديات المطالبين بإجراء انتخابات برلمانية. الخميس 15 أكتوبر 2020. (بلدية طرابلس المركز)
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