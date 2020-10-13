مؤسسة النفط تتابع التجهيزات في المجمع الصناعي لشركة رأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 01:59 مساء
اجتماع مؤسسة النفط لمتابعة أعمال شركة رأس لانوف، 13 أكتوبر 2020، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

تابعت المؤسسة الوطنية للنفط جاهزية مصانع شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، لإعادة تشغيلها بعد صيانتها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بالإضافة إلى التجهيزات الجارية بالمجمع الصناعي للشركة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني بين مسؤولي المؤسسة والشركة، الذي جرى عبر دوائر الاتصال المغلقة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وناقش الاجتماع النشاط العام للشركة، والجوانب المالية والفنية، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة ومكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد»، وفقا للتعليمات الصادرة من مؤسسة النفط لجميع شركاتها منذ بداية انتشار الوباء.

اقرأ أيضا: مؤسسة النفط تبحث جاهزية مصفاة الزاوية بعد رفع «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة

كما تناول الحاضرون المشاريع الرأسمالية المُرحّلة، والجاري تنفيذها والمقترحة للعام 2021، وتوجه مدير عام الصناعات بالمؤسسة خالد جويلي بالشكر إلى مجلس إدارة الشركة وجميع العاملين بها، على ما بذلوه من جهد في تنفيذ بعض من المشاريع ذاتيا.

حضر الاجتماع مديرو الإدارات والمهندسون والفنيون المختصون لدى المؤسسة الوطنية للنفط وشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض يعلن نتيجة فحص «كورونا» للرئيس الأميركي.. وترامب يصف محتجين ...
دولى
وليامز: حوار تونس سيكون مفتوحًا أمام الليبيين الباحثين عن مصلحة «بلدهم» لا ...
ليبيا
مشاورات بين رئيسي الجزائر وتونس حول ترتيبات الحوار الليبي – الليبي
ليبيا
«الغارديان»: حل أزمة الصيادين الإيطاليين في بنغازي يتوقف على 4 ليبيين من لاعبي ...
ليبيا
فيديو دعائي لحملة ترامب الانتخابية يثير استياء فاوتشي
دولى
المؤتمر الشبابي في «تويوه» يطالب بإشراك الشباب والمرأة في الحوار السياسي ويطرح ...
ليبيا
تفاصيل هجوم استهدف مركزاً للشرطة جنوب باريس بـ«مفرقعات هاون» (فيديو)
دولى
البعثة الأممية تستأنف الحوار الليبي وتحدد محطاته ومعايير اختيار المشاركين
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر مباراته الودية أمام جزر القمر
رياضة محلية
نادال يتفوق على ديوكوفيتش ويتوج بـ«رولان جاروس»
رياضة عالمية
بومبيو يتعهد بنشر رسائل هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الأميركية تحت ضغط من ترامب
دولى
ماذا قال ترامب في أول ظهور له بعد تلقيه العلاج من «كورونا»؟
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» تحذر الدول من اللجوء لاستراتيجية «مناعة القطيع» ضد كورونا