تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 09:38 صباحا
مقر مركز طبرق الطبي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وجاء ذلك بعد إجراء تحاليل لعدة عينات سحبت أمس الإثنين، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن عدد حالات «كورونا» النشطة في البلدية انخفض إلى أقل من عشر إصابات، من أصل 221 حالة، بحسب ما أعلنه عضو اللجنة الاستشارية الطبية وراصد فريق الاستجابة السريعة الدكتور أحمد الفزاني.

وقال الفزاني في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الأحد الماضي، إن مركز الحياة المخصص للحجر الصحي طبرق، أغلق بعد خروج كل الحالات المصابة به، والتي تم حجرها منزليا بناء على توصيات الأطباء المختصين، وحالتهم الصحية مستقرة.

ونبه إلى أن «هذا الاستقرار قد يسبق العاصفة نظرا لاستهتار الناس وعدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية والوقائية».

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