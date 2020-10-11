انخفاض عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس «كورونا» في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 11 أكتوبر 2020, 08:23 مساء
فريق اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق. (الإنترنت)

انخفض عدد الحالات النشطة والمصابة بفيروس كورونا المستجد في طبرق إلى سبع حالات من أصل 221 حالة، بحسب ما أعلنه عضو اللجنة الاستشارية الطبية وراصد فريق الاستجابة السريعة الدكتور أحمد الفزاني.

وقال الفزاني في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بمدينة طبرق وما جاورها «بلغ 221 حالة منها 173 حالة شفاء و41 حالة وفاة وسبع حالات نشطة».

وأضاف الفزاني أن «اليوم الأحد أغلق مركز الحياة المعروف لدى الجميع مركز الحجر الصحي طبرق لخروج كافة الحالات المصابة وبقية الحالات المصابة السبع، والتي تم حجرها منزليا بناء على توصيات الأطباء المختصين، وأن حالتهم الصحية مستقرة».

ونبه الفزاني إلى أن «هذا الاستقرار قد يسبق العاصفة نظرا لاستهتار الناس وعدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصى بها المركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجنة الاستشارية الطبية العليا».

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