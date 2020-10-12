دورة تدريبية لمديري المنافذ التابعين لـ«داخلية الوفاق» في مجال تعزيز أمن الحدود

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 05:00 مساء
المشاركون في الدورة التدريبية لتعزيز أمن الحدود. الاثنين 12 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

بدأ مديرو المنافذ التابعون لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، دورة تدريبية مختصة في مجال تعزيز أمن الحدود من خلال فحص الوثائق الأمنية، والاستخدام الفعال لأدوات وخدمات المنظمة الدولية للشرطة (إنتربول).

وحضر افتتاح الدورة التي بدأت صباح اليوم الاثنين، بمقر مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، في العاصمة طرابلس رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية عميد عبدالحميد الغزالي، ومدير منفذ مطار معيتيقة الدولي، ومدير منفذ مطار طرابلس الدولي، ومدير منفذ ميناء الخمس البحري، مدير منفذ رأس اجدير البري، مدير منفذ مطار مصراتة الدولي.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدورة التدريبية «تأتي للرفع من كفاءة العاملين في المنافذ الجوية والبرية والبحرية».

وأوضحت الوزارة أن المتدربين سيتلقون «خلال ثلاثة أيام محاضرات في تعزيز التعاون الأمني الشرطي لتأمين المنافذ البرية والجوية ومراقبة الحدود، والتعريف بالمنظومات المرتبطة بالإنتربول من خلال قاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة، وذلك للحد من تنقل الإرهابيين، وكذلك التعريف بأدوات الإنتربول لمراقبة الحدود».   

المشاركون في الدورة التدريبية لتعزيز أمن الحدود. الاثنين 12 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)
المشاركون في الدورة التدريبية لتعزيز أمن الحدود. الاثنين 12 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)
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