دعوة لاجتماع طارئ لعمداء البلديات مع المجلس الرئاسي لحل مشكلة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أكتوبر 2020, 08:23 مساء
اجتماع عمداء وممثلي البلديات ورؤساء المجالس التسييرية بالمنطقة الوسطى والغربية, 10 أكتوبر 2020. (بلدية مصراتة)

أعلنت بلدية مصراتة تشكيل فريق من عمداء البلديات لعقد اجتماع طارئ مع المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزراء الداخلية والتخطيط والمالية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء؛ لبحث الحلول الممكنة لحل أزمة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد صباح اليوم السبت، ضم عمداء وممثلي البلديات، ورؤساء المجالس التسييرية بالمنطقة الوسطى والغربية، بمقر ديوان بلدية مصراتة.

وحسب بيان للبلدية، تناول الاجتماع أزمة الكهرباء وما تعانيه البلديات من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي، وخلص اللقاء ببيان أكد فيه الحاضرون ضرورة عقد الاجتماع الطارئ.

وتعاني غالبية المدن الليبية انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وطرح أحمال لساعات طويلة، مع السرقات المتكررة للكوابل وغياب الوقود المشغل للوحدات، فضلًا عن توقف عمليات الصيانة بسبب حرب العاصمة.

اجتماع عمداء وممثلي البلديات ورؤساء المجالس التسييرية بالمنطقة الوسطى والغربية, 10 أكتوبر 2020. (بلدية مصراتة)
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