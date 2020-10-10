الكشف عن خط تصدير النفط الخام الواصل من حقل الفيل إلى مجمع مليتة الصناعي

جزء من الخط الذي تم الكشف عنه، الواصل بين حقل الفيل ومجمع مليتة الصناعي. (حقل الفيل النفطي)

تمكن فريق من حقل الفيل النفطي من الكشف على خط تصدير النفط الخام (30 بوصة) الواصل من الحقل إلى مجمع مليتة الصناعي، الذي يبلغ طوله 742 كيلومترًا.

جاء ذلك، ضمن استعدادات الإدارة العامة للعمليات بشركة مليتة للنفط والغاز لإعادة تشغيل حقل الفيل، وبعد تعذر تنفيذ عملية الكشف الدورية على الخط، نتيجة الظروف الأمنية وانتشار فيروس «كورونا المستجد»، حسب صفحة الحقل على موقع «فيسبوك».

وشكلت إدارة الحقل فريقًا من جميع أقسام الحقل للقيام بأعمال الكشف، وتم تجهيزه بالسيارات والمعدات والأجهزة اللازمة لعملية الكشف من أجهزة قياس واتصالات وغيرها، واستغرقت رحلة الكشف ثلاثة أيام من 5 إلى7 أكتوبر الجاري، ليتم الكشف على الخط لمسافة 205 كيلومتر من نقطة الانطلاق وهي حقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية الى النقطة المسماة «RB03».

وخلال هذه المسافة، قام الفريق خلالها بجمع البيانات على طول الخط وأخذ عينات والكشف على حالة خط التصدير والمحطات على طول الخط، إذ واجه الفريق خلال هذه الرحلة عديد الصعوبات، «فتضاريس المنطقة رملية وصعبةً جدًّا والظروف المناخية قاسية تتسبب في صعوبة التنقل والكشف»، وفق الصفحة.

وتقوم إدارة العمليات وإدارة الحقل بإعداد التقارير الفنية والإعداد لتنفيذ بعض الأعمال التصحيحية اللازمة ليتسنى لها إعادة التشغيل بالشكل الآمن والمطلوب.