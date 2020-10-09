مدير إدارة الضرائب ببني وليد: حريق المجمع الإداري وقع «بفعل فاعل»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الجمعة 09 أكتوبر 2020, 08:08 مساء
آثار الحريق الذي نشب بمكتب الضرائب بمبنى المجمع الإداري في بني وليد, 9 أكتوبر 2020. (بوابة الوسط)

قال مدير إدارة الضرائب بني وليد، علي أبوبكر، إن الحريق الذي شب بمكتب الضرائب بمبنى المجمع الإداري في المدينة، فجر اليوم الجمعة، وقع بفعل فاعل من قبل أشخاص خارجين عن القانون.

وأوضح أبوبكر، في تصريحات لـ«بوابة الوسط»، أن النيابة العامة فتحت محضرا بخصوص الحادثة وأخذت البصمات وآثار الجريمة، موضحا أن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في المكتب والأثاث.

ويعد مبنى المجمع الإداري أقدم المباني في مدينة بني وليد، وكان يستوعب معظم القطاعات العامة بالمدينة كالزراعة والتعليم والرياضة، التي توقف معظمها عن العمل نتيجة الإصابات التي تعرّض لها المبنى أثناء أحداث فبراير 2011.

- إخماد حريق المجمع الإداري في بني وليد

وتمكن عدد من شباب بني وليد، بالتعاون مع فريق قسم الإطفاء بالبلدية، من إخماد حريق مبنى المجمع الإداري في المدينة فجر اليوم.

وأسهمت سرعة الاستجابة من الأهالي لإطفاء الحريق في عدم امتداده إلى عدد من المكاتب في المجمع.

آثار الحريق الذي نشب بمكتب الضرائب بمبنى المجمع الإداري في بني وليد, 9 أكتوبر 2020. (بوابة الوسط)
آثار الحريق الذي نشب بمكتب الضرائب بمبنى المجمع الإداري في بني وليد, 9 أكتوبر 2020. (بوابة الوسط)
آثار الحريق الذي نشب بمكتب الضرائب بمبنى المجمع الإداري في بني وليد, 9 أكتوبر 2020. (بوابة الوسط)
آثار الحريق الذي نشب بمكتب الضرائب بمبنى المجمع الإداري في بني وليد, 9 أكتوبر 2020. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوز برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بجائزة نوبل للسلام للعام 2020
دولى
بيلوسي تريد التحقيق في قدرة ترامب على الحكم.. والرئيس: لا يدعونها مجنونة من فراغ
دولى
استطلاع: الفساد والأوضاع الاقتصادية المحرك الرئيس لرغبة 69% من الشباب الليبي في ...
ليبيا
جرناز يكشف آخر تطورات التجمع الرياضي ضد الفساد
رياضة محلية
في يوم الشرطة الليبية.. السراج: الوضع المتأزم له أبعاد ومصالح إقليمية ودولية ...
ليبيا
نورلاند: ما زلنا قلقين بشأن الوجود المتزايد للقوات الأجنبية في ليبيا.. ونستهدف ...
ليبيا
العدد 255 من جريدة «الوسط»: ما بعد تفاهمات بوزنيقة.. ومهن جديدة لمواجهة مصاعب ...
ليبيا
الكبير: تصرفات بومطاري هدفت إلى تضليل الليبيين وتدمير الثقة في النظام المالي
ليبيا
إذاعة فرنسا الدولية ترجح سرقة أموال متعفنة متداولة بفرنسا من «مركزي بنغازي»
ليبيا
غضبة نسائية وحقوقية في الجزائر بعد اغتصاب فتاة وحرقها حية
عربى
الإذاعة والتلفزيون في ليبيا يفقدان الفنان أحمد الغزيوي أحد مؤسسيهما
ثقافة وفن
«CNN»: ترامب يرفض قرار تنظيم المناظرة الثانية «افتراضيا».. وبايدن يقبل
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فرانس برس»: «FBI» يحبط مؤامرة خطف حاكمة ولاية ميشيغن الأميركية