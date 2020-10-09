إخماد حريق المجمع الإداري في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الجمعة 09 أكتوبر 2020, 01:01 مساء
أدخنة تتصاعد من موقع حريق مبنى المجمع الإداري في بني وليد، 9 أكتوبر 2020، (بوابة الوسط)

تمكن عدد من شباب بني وليد، بالتعاون مع فريق قسم الإطفاء بالبلدية، من إخماد حريق مبنى المجمع الإداري في المدينة.

وشبت النيران في المبنى، فجر اليوم الجمعة، لأسباب ما زالت مجهولة، وفق مصدر أمني في بني وليد.

وأسهمت سرعة الاستجابة من الأهالي لإطفاء الحريق في عدم امتداده إلى عدد من المكاتب في المجمع.

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ويعد المجمع الإداري أقدم المباني الحكومية في بني وليد، وكان يستوعب معظم القطاعات العامة بالمدينة كالزراعة والتعليم والرياضة، التي توقف معظمها عن العمل نتيجة الأضرار التي لحقت في المبنى خلال ثورة فبراير 2011.

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