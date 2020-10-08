وصول زورقين لميناء طرابلس بعد 8 سنوات من وجودهما تحت الصيانة في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 11:47 مساء
باشاغا والسفير الإيطالي يتقدمان عدد من القيادات العسكرية خلال استقبال الزورقين القادمين من تونس، 8 أكتوبر 2020. (داخلية الوفاق)

وصل الزورقان البحريان «P300-p301» التابعين للإدارة العامة لأمن السواحل بحكومة الوفاق، الخميس، إلى ميناء طرابلس البحري، وذلك بعد ثماني سنوات من وجودهما تحت الصيانة في تونس.

واستقبل الزورقان وزير الداخلية فتحي باشاغا، وسفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوشينو، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل العميد محمد النويصري، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد صلاح الحريزي، وعددًا من مديري الإدارات بوزارة الداخلية ورؤساء المكاتب والفروع، وضباط وضباط الصف التابعين للإدارة العامة لأمن السواحل.

- باشاغا: وزارة الداخلية ستتسلم زوارق سريعة لمواجهة الهجرة

والإثنين الماضي، قال باشاغا إن الوزارة «في طور تسلم زوارق سريعة ستسهم في رفع قدرات ليبيا في مواجهة الهجرة غير الشرعية». وأضاف باشاغا في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويترر» إنه أجرى «محادثات مثمرة اليوم مع المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار، أوليفر فاريلي حول ملف الهجرة».

الزروقان يصلان ميناء طرابلس البحري، 8 أكتوبر 2020. (داخلية الوفاق)
أحد الزورقان خلال وصوله ميناء طرابلس، 8 أكتوبر 2020. (داخلية الوفاق)
باشاغا والسفير الإيطالي يتقدمان عدد من القيادات العسكرية خلال استقبال الزورقين القادمين من تونس، 8 أكتوبر 2020. (داخلية الوفاق)
أحد الزورقان خلال وصوله ميناء طرابلس، 8 أكتوبر 2020. (داخلية الوفاق)
باشاغا والسفير الإيطالي خلال وصولهما ميناء طرابلس البحري لاستقبال الزورقين، 8 أكتوبر 2020. (داخلية الوفاق)
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