3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في غدامس

عينات اختبار للكشف عن فيروس كورونا، (أرشيفية: تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلن فريق الاستجابة والتدخل السريع غدامس، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».



وتعود الإصابة الجديدة لحالة مخالطة سبق وأعلن عن إصابتها بالفيروس، على ما أعلن فريق الاستجابة على صفحته بموقع «فيسبوك»، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي.

- إصابة جديدة بـ«كورونا» في غدامس



وأمس الثلاثاء، أعلن فريق الاستجابة والتدخل السريع غدامس تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وفي وقت سابق اليوم، أصدر المجلس البلدي غدامس تنويها بشأن الزيادة «المخيفة»، حسب وصفه، في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المدينة من المخالطين. ودعا المجلس المواطنين إلى «تجنب التجمعات الخاصة والمناسبات الاجتماعية، وتطبيق الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة وتطهير الأيدي بصورة متكررة يوميا، وعدم ارتياد المقاهي والمطاعم، والالتزام بحظر التجمعات الشبابية».