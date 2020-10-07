انتشال جثة مجهولة من طريق النهر الصناعي شرق بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 04:23 مساء
الجثة التي جرى انتشالها من طريق النهر الصناعي شرق بني وليد. الأربعاء، 7 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

انتشل فريق متطوعين تابع لجمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، جثة مجهولة الهوية من طريق النهر الصناعي عند منطقة فدراج قرب مقر الشركة الصينية شرق المدينة، اليوم الأربعاء.

وقال عضو جمعية السلام للإغاثة في بني وليد، هيثم بن لامة لـ«بوابة الوسط» إن مكتب انتشال الجثث التابع للجمعية انتشل الجثة بحضور مسؤولين من مديرية الأمن والنيابة العامة، بعد تلقيه بلاغا عنها من أحد المواطنين.

وأوضح بن لامة أن الجثة جرى نقلها وتسليمها إلى مستشفى بني وليد العام، الذي قام بحفظها في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة بالمستشفى، مرجحا أن تكون الجثة لمهاجر غير شرعي من إحدى الجنسيات الأفريقية.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد، ويسلكه المهربون وتجار البشر.

الجثة التي جرى انتشالها من طريق النهر الصناعي شرق بني وليد. الأربعاء، 7 أكتوبر 2020. (الإنترنت)
الجثة التي جرى انتشالها من طريق النهر الصناعي شرق بني وليد. الأربعاء، 7 أكتوبر 2020. (الإنترنت)
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