«مطارات الوفاق» تطلب من شركات الطيران توضيح جاهزيتها لاستئناف الرحلات بين مطاري بنينا ومعيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 05:58 مساء
طائرة تقلع من مطار معيتيقة. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الوطني شركات الطيران الوطنية بتوضيح مدى جاهزيتها لاستئناف الرحلات الجوية بين العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي عبر مطاري بنينا ومعيتيقة الدوليين، وإمكانية تسيير رحلات داخلية أخرى لتتمكن المصلحة من اتخاذ الترتيبات اللازمة.

جاء ذلك في كتاب وجهه رئيس مصلحة المطارات، محمد عبدالله بيت المال، إلى المديرين العامين لشركات الطيران الوطنية، نشرته المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

وأوضح بيت المال في كتابه أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة لإعادة فتح المجال الجوي بين مطارات المنطقتين الغربية والشرقية، ورفع مشقة وعناء السفر برا عن المواطنين الليبيين.

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وتأتي مخاطبة بيت المال، بالتزامن مع إخطار الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة لمصلحة الطيران المدني، بفتح الأجواء أمام الرحلات الدولية المغادرة والقاصدة ليبيا عبر المطارات الليبية.

وخولت الهيئة في كتاب نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» مصلحة الطيران المدني باتخاذ كل الترتيبات اللازمة لإتمام الإجراءات المتعلقة بفتح الأجواء.

والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كل المدن الليبية، كان من أبرز توصيات اجتماع الوفود الأمنية والعسكرية الممثلة لحكومة الوفاق والقيادة العامة، التي اجتمعت في مدينة الغردقة المصرية يومي 28 و29 سبتمبر الماضي.

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