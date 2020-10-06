المصرف المركزي: 10.76 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي خلال 9 أشهر.. والعجز 6.97 مليار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 04:05 مساء
مقر مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصرف ليبيا المركزي إن العجز في إيرادات النقد الأجنبي وصل إلى ستة مليارات و976 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضح المصرف في بيانه الصادر اليوم، الثلاثاء، عن الإيراد والإنفاق في الترتيبات المالية للعام 2020، أن هذا العجز جرى تغطيته من احتياطيات المصرف المركزي. 

وأشار المصرف إلى أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وصل إلى عشرة مليارات و776 مليون دولار، موزعة على النحو التالي:

تغذية حسابات المصارف
أولا: ستة مليارات و765 مليون دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية، وتشمل:
ـ 81 مليون دولار ما جرى تنفيذه من مخصصات أرباب الأسر.
ـ خمسة مليارات و203 ملايين دولار للاعتمادات المستندية.
ـ مليار و481 مليون دولار حوالات دراسة وعلاج، ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين.

تحويلات الدولة
ثانيا: أربعة مليارات و11 مليون دولار تحويلات الدولة، منها مليار و160 مليون دولار تشمل مصروفات القضايا الخارجية، والتحويلات الخارجية لوزارة المالية، بالإضافة إلى مليارين و271 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، تغطي بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة، و580 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.

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