توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. نصف الحالات في طرابلس

مركز عزل المصابين بـ«كورونا» في سفينة بن عوف بطرابلس، 17 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1031 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، نصفها في طرابلس بواقع 520 حالة.

وجاءت الزاوية الغرب ثانيًا بـ45 حالة، ثم 38 حالة في كل من ككلة وزليتن والزاوية المركز، و35 حالة في بنغازي، و34 حالة في مصراتة، و31 حالة في غريان، و21 حالة في كل من الحرابة وسواني بني آدم، و19 حالة في كل من جنزور والجفارة، و16 حالة في الأصابعة، و15 حالة في الجميل، و14 حالة في كل من زوارة وسرت، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء.

إضافة إلى 13 حالة في كل من الزنتان وصبراتة، و12 حالة في كل من القلعة والخمس والماية، و11 حالة في كل من صرمان والعجيلات، و9 حالات في «وادي زمزم وأبونجم»، و7 حالات في الرجبان، و6 حالات في كل من القره بوللي وجادو وترهونة، و5 حالات في الزاوية الجنوب، و4 حالات في طبرق والنواحي الأربع، و3 حالات في كل من نالوت ويفرن ورقدالين، وحالتين في كل من درج والرياينة وغدامس، وحالة في كل من باطن الجبل والسبيعة وبني وليد.

وتماثل للشفاء 334 مصابًا منهم 279 حالة في طرابلس، و14 حالة في طبرق، و6 حالات في كل من صرمان وغريان، وحالتان في يفرن، و8 حالات في تازربو، و9 حالات في الزاوية المركز، وحالة في الماية، و4 حالات في الزنتان، و5 حالات في الرحيبات، في حين توفي 6 مصابين بواقع حالتين في سرت، وحالة في كل من بنغازي والزاوية المركز وصبراتة والخمس.