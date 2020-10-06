«المركزي»: 13.45 مليار دينار لسداد الدين العام حتى سبتمبر

مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المصرف المركزي في طرابلس تخصيص 13.452 مليار دينار لسداد الدين العام خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

ووفق بيان المصرف المركزي عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر، فقد «بلغت الخسائر المباشرة لإيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال الفترة نحو 10 مليارات دولار أميركي»، مشيرًا إلى أن «إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 5.259 مليار دينار، منها 2.871 مليار دینارعن صادرات نفطية خلال ديسمبر 2019، و 2.388 ملیار دینار حصيلة صادرات التسعة أشهر من العام 2020، منها 48 مليون دينار فقط عن شهر سبتمبر».

ونوهت بيانات «المركزي» إلى أن «العجز في إيرادات النقد الأجنبي بلغ 6.976 مليار دولار خلال الفترة تمت تغطيته من احتياطات مصرف ليبيا المركزي، هذا عدا عن التزامات قائمة على قوة اعتمادات مستندية للقطاعين العام والخاص تقدر بمبلغ 7 مليارات دولار».