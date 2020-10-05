مصدر لـ«رويترز»: ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى 290 ألف برميل يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 08:01 مساء
محطة الزاوية للنفط خلال استقبال الخام من حقل الحمادة. (شركة الخليج العربي للنفط)

قال مصدر نفطي ليبي لوكالة «رويترز» اليوم الإثنين إن إنتاج ليبيا النفطي زاد 20 ألف برميل يوميا عن مستواه في الأسبوع الماضي ليصل إلى 290 ألف برميل يوميا مع تنامي الصادرات. وتحدث المصدر إلى الوكالة شريطة عدم ذكر اسمه.

وبدأ عدد من شركات النفط الليبية عمليات التشغيل في الحقول والموانئ النفطية بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في 19 سبتمبر رفع حالة «القوة القاهرة» عن المرافق «الآمنة»، وجرى إعادة فتح مرافئ الحريقة والبريقة والزويتينة.

اقرأ ايضا: صندوق النقد: 57.9 دولار سعر برميل النفط اللازم لمعادلة ميزانية ليبيا

وجاء إعلان المؤسسة بعد الكشف عن اتفاق يقضي بفتح النفط بين القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق. كان إغلاق المنشآت النفطية الذي بدأ في يناير قلص إنتاج البلاد من أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا إلى حوالي 100 ألف برميل يوميا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فلوسنا - الحلقة 54
فيديو
لبنانيون يحيون ذكرى انفجار مرفأ بيروت ببالونات بيضاء
منوعات
بالصور.. آثار انفجار مخزن ذخيرة في جنزور
ليبيا
سميرة بوعزة عاملة النظافة بمستشفى الرازي.. رفضت المغادرة حتى تعافت آخر حالة ...
ليبيا
«رويترز»: الأطباء يتابعون حالة «رئتي» ترامب بعد تلقيه علاجا لمرضى الحالات الحرجة
دولى
بالفيديو.. أستون فيلا يفضح ليفربول بسباعية تاريخية في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تشكك في مصداقية أعداد وفيات «كورونا» في ليبيا
ليبيا
عضوات بالكونغرس ينتقدن «تويتر» لعدم معاملتهن بالمثل بشأن سياسة حظر تغريدات «موت ...
دولى
أطباء: ترامب يواصل التحسن وقد يعود للبيت الأبيض الإثنين
عربى
عودة المعتمرين إلى مكة بعد انقطاع سبعة أشهر جراء «كوفيد-19» (فيديو)
عربى
«مالية الموقتة» تعلن إجراءات صرف منحة الزوجة والأولاد
ليبيا
«اختبار حقيقي».. ترامب يوجه رسالة للأميركيين من عزل «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تحمي نفسك من «كورونا» في الخريف؟