إخلاء وحدات سكنية جنوب أجدابيا استولى عليها مواطنون

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 07:51 مساء
العمارات السكنية جنوب مدينة أجدابيا. (الإنترنت)

أفاد مصدر «بوابة الوسط» مساء اليوم الإثنين، بأن وحدات عسكرية وأمنية قامت بإخلاء عدد من الوحدات السكنية بالعمارات الصينية الواقعة جنوب مدينة أجدابيا، بعدما استولى عليها مواطنون غاضبون، وحذرت من الاقتراب منها.

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن عددا من المواطنين الغاضبين في أجدابيا قام مساء اليوم بالاستيلاء على الوحدات السكنية المعروفة بـ«العمارات الصينية» غير المكتملة الواقعة جنوب مدينة أجدابيا.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن المواطنين الغاضبين اقتحموا العمارات السكنية واستولوا عليها قبل إخلاء المكان من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية بالمدينة.

وأضاف المصدر أن المواطنين الذين قاموا بالاستيلاء على عدد من الشقق السكنية «هم أولئك الذين لا يمتلكون منازل خاصة بهم، وبسبب غلاء إيجار المنازل في مدينة أجدابيا وغياب السيولة النقدية لم يجد هؤلاء المواطنون إلا الاستيلاء على العمارات السكنية والإقامة فيها حتى تجد الدولة حلولا لهم تنقذهم من غلاء إيجار المنازل بالمدينة».

العمارات السكنية جنوب مدينة أجدابيا. (الإنترنت)
العمارات السكنية جنوب مدينة أجدابيا. (الإنترنت)
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