الثني يمنح الإذن بتوريد أجهزة طبية لمركز طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 04 أكتوبر 2020, 10:28 مساء
اجتماع الثني مع مسؤولي بلدية طبرق. (الإنترنت)

منح رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، الإذن لإدارة مركز طبرق الطبي بتوريد عدد من الأجهزة الطبية التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لبلدية طبرق.

جاء ذلك خلال لقاء الثني مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية وعدد من أعضاء المجلس التسييري للبلدية ومدير مركز طبرق الطبي، اليوم الأحد، بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق لـ«بوابة الوسط» إن اللقاء ناقش سير العمل ببلدية طبرق واحتياجات القطاعات العاملة في البلدية، وأبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه العمل، وآليات تذليلها.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع ناقش أيضا المشاريع الخاصة بالبنية التحتية وسبل تسهيل عمل المشاريع المتعثرة، والمشاريع الممنوح الإذن بالتعاقد بشأنها في بلدية طبرق وانطلاق عدد منها، ومتابعة سير عمل مركز طبرق الطبي.

اجتماع الثني مع مسؤولي بلدية طبرق. (الإنترنت)
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