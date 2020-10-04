مراقبة الشؤون الاجتماعية في أجدابيا تبدأ استلام إجراءات منحة الزوجة والأبناء من المواطنين

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 04 أكتوبر 2020, 08:25 مساء
مواطنون في أجدابيا أثناء تقديم الأوراق الخاصة بالحصول على منحة الزوجة والأبناء. الأحد 4 أكتوبر 2020. (تصوير: صلاح ناصف)

بدأت مراقبة الشؤون الاجتماعية في بلدية أجدابيا، صباح اليوم الأحد، في استلام الإجراءات الخاصة بمنحة الزوجة والأبناء من المواطنين في مقرها الكائن بمجمع الأمانات العامة بالمدينة عبر نوافذ المكاتب الخارجية كإجراء احترازي من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الشؤون الإدارية والمالية بالمراقبة، سالم الفرجاني لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة المشكلة من قبل مراقب الشؤون الاجتماعية في أجدابيا، صالح الشريف باشرت اليوم في استلام الإجراءات المتعلقة بمنحة الزوجة والأبناء من المواطنين.

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وأكد الفرجاني أن عملية استلام أوراق منحة الزوجة والأبناء مستمرة أثناء ساعات الدوام الرسمي لمدة أسبوعين متواصلين، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين على منحة الزوجة والأبناء وصل في يومه الأول حوالي 600 مواطن الذين ستحال أسماؤهم في كشوفات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للاختصاص والإجراء.

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