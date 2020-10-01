الشؤون الاجتماعية تعلن إجراءات منحة الزوجة والأبناء في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 01 أكتوبر 2020, 09:20 مساء
مراقب الشؤون الاجتماعية في أجدابيا، صالح الشريف. (تصوير: صلاح ناصف)

أعلنت مراقبة الشؤون الاجتماعية في بلدية أجدابيا، الإجراءات الخاصة بالتقدم للحصول على منحة الزوجة والأبناء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، حسب ما أعلنه مكتب الإعلام بالمراقبة.

وقال مراقب الشؤون الاجتماعية في أجدابيا، صالح الشريف لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن المراقبة ستشرع في استقبال طلبات المواطنين الخاصة بالحصول على منحة الزوجة والأبناء المقررة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013، وفقا للنموذج المعد من قبل اللجنة العليا في وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأضاف الشريف أن تسلم الإجراءات المطلوبة سيكون اعتبارا من يوم الأحد الموافق الرابع من أكتوبر الجاري بمقر مراقبة الشؤون الاجتماعية الكائن بمجمع الأمانات العامة بمدينة أجدابيا، مؤكدا أن المراقبة أعدت مجموعة من الموظفين لتسلم الإجراءات المطلوبة من المواطنين وإحالتها إلى المنظومة الرئيسة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وطالب مراقب الشؤون الاجتماعية ببلدية أجدابيا المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الطبية الوقائية أثناء تسليم الإجراءات الخاصة بمنحة الزوجة والأبناء، وذلك حفاظا على سلامتهم وصحتهم من الإصابة بفيروس كورونا، منوها إلى أن مدة تسليم الإجراءات ستكون لمدة أسبوعين متواصلين من تاريخ الإعلان عنها حتى تاريخ 17 أكتوبر.

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