«المحاسبة» بالبيضاء يشكل لجان متابعة لتوزيع الوقود والغاز في بنغازي وطبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 02:58 مساء
رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب د.عمر عبدربه صالح. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب د.عمر عبدربه صالح، قرارين بتشكيل لجان لمتابعة توزيع الوقود بجميع أصنافه وغاز الطهي من المستودعات المصدرة بمدينتي بنغازي وطبرق. 

وأشار الديوان في بيان صحفي، إلى أن القرارين صدرا «للتحقق من وصولها لمحطات ومراكز التوزيع ومحطات توليد الكهرباء»، مشيرا إلى «ضبط أية مخالفات تصحب عمليات التوزيع وإحالة المخالفين لسلطات التحقيق».

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ويشمل القراران الإنتاج والتوزيع لكل من شركة البريقة وشركة الكهرباء، وفق ديوان المحاسبة. ومنذ ثلاثة أسابيع نظم العشرات من المواطنين احتجاحات في بنغازي على انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود وتدني ظروف المعيشة، وأحرقوا إطارات سيارات وأغلقوا بعض الطرق.

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