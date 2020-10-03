بلدية سرت تحمل «البحث الجنائي» بمستودع رأس المنقار مسؤولية أزمة الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أكتوبر 2020, 02:30 مساء
أحد الشوارع الرئيسية بمدينة سرت (أرشيفية: الإنترنت).

حملت لجنة الأزمة ببلدية سرت، اليوم السبت، الإدارة العامة للبحث الجنائي بمستودع رأس المنقار مسؤولية أزمة الوقود الخانقة بالمدينة وضواحيها. 

وقالت البلدية في منشور عبر صفحتها الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن «الإدارة العامة للبحث الجنائي بمستودع رأس المنقار هي السبب الرئيسي في الأزمة»، مشيرة إلى أن «جميع الشركات والمحطات الموردة للوقود إلى مدينة سرت لديها حجوزات بالمستودع».

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وتشهد مدينة سرت أزمات متعددة من بينها نقص الوقود بأنواعه وغاز الطهى، فيما قال مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت إن مسؤولي المجلس عقدوا عددًا من الاجتماعات مع جهات الاختصاص، منوهًا إلى مخاطبة كافة الشركات النفطية لمشتقات الوقود من أجل حل مشكلة البنزين وتوفيرها، لكن دون الوصول الى حلول ولا جدوى.

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