إظلام تام في سرت لليوم الثالث

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 08:36 صباحا
أحد شوارع سرت التجارية وقد بدا خاليا من المارة نتيجة حظر التجول بالمدينة (أرشيفية: الإنترنت).

قال مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت، محمد الأميل، إن المدينة تشهد إظلامًا تامًّا لليوم الثالث على التوالي، في ظل انقطاع التيار الكهربائي على مدار الساعة.

وأضاف أن الأمر يعتبر مخالفًا للاتفاق الذي شهده اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت مع مسؤولي شركة الكهرباء وإدارة التحكم والمحطة الرئيسية ولجنة الأزمة بقطاع الكهرباء، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

واتفق الحضور على أن طرح الأحمال يكون بواقع خمس إلى ست ساعات، مع مراعاة الجهات والمواقع الحيوية، موضحًا أنه كان من المفترض إبلاغ المجلس التسييري للبلدية بانقطاع الكهرباء ومعالجة الأسباب، وفق الأميل.

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وأشار البيان إلى أن انقطاع الكهرباء يرجع إلى العجز القائم بمحطات التوليد بالمنطقة الشرقية، داعيًا الشركة العامة للكهرباء بالإسراع في إصلاح الأعطال الفنية بالوحدة الأولى لمحطة كهرباء الخليج البخارية في سرت، المتوقفة منذ أشهر، رغم تدخل المجلس وتذليل المعوقات التي تواجه اللجنة المكلفة بالمحطة.

وتابع: «لكن لم يعرف السبب وراء عدم إصلاحها، رغم وعود مساعد المدير التنفيدي للهيئة العامة للكهرباء بنغازي خلال زيارته منذ شهرين لبلدية سرت، وزيارته المحطة، حينها أكد أنه خلال أسبوعين سيتم استئناف عمل المحطة».

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