«مالية الوفاق» تعلن إجراءات صرف منحة الزوجة والأولاد

شعار وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق بدء التسجيل في منحة الزوجة والأولاد اعتبارا من اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المستندات المطلوبة للاطلاع لتعبئة النموذج هي كتيب العائلة أو عقد الزواج، والرقم الوطني الخاص بالزوجة، وصك ملغي أو إفادة مصرفية لحساب الزوجة أو الزوج، وصورة النموذج.

ونقلت الوزارة عن مكتب الشؤون الاجتماعية أن الزوجة تستطيع استخدام رقم حساب الزوج إذا لم تكن تملك حسابا، كما يمكن التسجيل لمن لديه مباشرة عمل أو من ضمن التعيينات أو يعمل ضمن أي قرار ولم يتحصل علي أي راتب.

ونوهت بأن القيمة الشهرية للمنحة تبلغ 100 دينار للأبناء دون الثامنة عشرة، و150 للزوجة التي لا تعمل، مشيرا إلى أن المدة الصادر بها القرار هي تسعة أشهر دفعة أولى.

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وفي أغسطس الماضي، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق صرف منحة الزوجة والأولاد المقررة بموجب القانون رقم «27» لسنة 2013، اعتبارًا من يناير 2020.

وينص القانون رقم «27» لسنة 2013 بشأن منحة الزوجة والأولاد، في مادته الأولى على «استحقاق كل ليبي وليبية لم يكمل سن الثامنة عشرة منحة شهرية بقيمة قدرها مئة دينار غير خاضعة لأية استقطاعات مالية»، فيما تنص المادة الثانية على أن تصرف المنحة لرب الأسرة في حالة استمرار العلاقة الزوجية، وللحاضنة في حال انفصال الزوجين، وللأوصياء حسب الأحوال.