7 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 09:08 صباحا
قسم العزل بمستشفى جالو العام، 28 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية جالو)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات اكتشاف سبع حالات إصابة جديدة بالوباء. 

وأشارت اللجنة في بيان أمس، السبت، إلى أن نتائج التحليل أثبتت إصابة «أربع حالات من جالو، وحالة واحدة من أوجلة، وحالة واحدة من إجخرة، وحالة واحدة من الشركات النفطية. ونوهت بأن «نتائج التحاليل من المختبر المرجعي لمدينة بنغازي أثبتت أن سبع عينات سالبة».

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في هذه الأثناء، واصلت العاصمة طرابلس تصدرها قائمة المدن الليبية الأكثر تسجيلًا للمصابين بفيروس «كورونا المستجد»، وكذلك أعداد المتعافين من الفيروس بحسب آخر إحصائية للوضع الوبائي ليوم أول من أمس الجمعة، التي أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس السبت على مستوى ليبيا.

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