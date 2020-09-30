تسجيل حالة وفاة جديدة بـ«كورونا» في الواحات

عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الحالة من مدينة جالو، وتوفيت بمركز العزل.

- وفاة حالة مصابة بفيروس «كورونا» في الواحات

وقبل يومين، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية بالواحات تعافي ست حالات من فيروس «كورونا المستجد» لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 116 شخصًا. والسبت الماضي، أعلنت اللجنة وفاة حالة من مدينة جالو جراء إصابتها بالفيروس.