انقطاع الكهرباء عن مناطق في بني وليد بعد سرقة كابل رئيسي

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 03 أكتوبر 2020, 08:00 مساء
دورية أمنية في أحد الشوارع الرئيسية ببني وليد. (الإنترنت)

انقطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة بني وليد، اليوم السبت، بعدما سرق مجهولون كابل كهرباء رئيسيًّا يغذي مناطق الطبول، والحي الصناعي بالمدينة.

وأوضح مصدر بدائرة الكهرباء في مدينة بني وليد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الكابل المسروق يبلغ طوله 450 مترًا، ويغذي عددًا من مناطق طريق الحي الصناعي بالمدينة.

- انقطاع الكهرباء عن أحياء في بني وليد بعد سرقة خط المزرعة

وقال المصدر إن الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث تعرضت الكابلات للسرقة من قبل مجموعات خارجة عن القانون، داعيًا المسؤولين بالمدينة للتعاون من أجل القضاء على هذه الظاهرة «السيئة».
وخلال الشهر الماضي، قامت مجموعة خارجة عن القانون بسرقة كابل كهربائي يبلغ طوله 1500متر يغذي منطقة الظهرة وطريق المطار؛ ما أدى لإظلام تام.

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