انقطاع الكهرباء عن مناطق في بني وليد بعد سرقة كابل رئيسي

انقطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة بني وليد، اليوم السبت، بعدما سرق مجهولون كابل كهرباء رئيسيًّا يغذي مناطق الطبول، والحي الصناعي بالمدينة.
وأوضح مصدر بدائرة الكهرباء في مدينة بني وليد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الكابل المسروق يبلغ طوله 450 مترًا، ويغذي عددًا من مناطق طريق الحي الصناعي بالمدينة.
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وقال المصدر إن الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث تعرضت الكابلات للسرقة من قبل مجموعات خارجة عن القانون، داعيًا المسؤولين بالمدينة للتعاون من أجل القضاء على هذه الظاهرة «السيئة».
وخلال الشهر الماضي، قامت مجموعة خارجة عن القانون بسرقة كابل كهربائي يبلغ طوله 1500متر يغذي منطقة الظهرة وطريق المطار؛ ما أدى لإظلام تام.