انقطاع الكهرباء عن أحياء في بني وليد بعد سرقة خط المزرعة

كابلات كهرباء مقطوعة، (أرشيفية: الإنترنت)

انقطعت الكهرباء عن أحياء في منطقة الظاهرة بمدينة بني وليد، بعد تعرض خط ضغط عالي للسرقة اليوم الإثنين.

وسرق مجهولون 500 متر من خط المزرعة بدائرة غرب سوف الجين بالمدينة، ما نتج عنه فقدان التغذية عن 15 محولًا، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسبق أن حذرت الشركة، في بيانات عدة، من أن «سرقات أسلاك الكهرباء المتكررة، التي يمتهنها خارجون عن القانون، تمثل عائقًا كبيرًا أمام الحفاظ على استقرار الشبكة العامة وتوزيع القدرة بشكل منظم».

كما ناشدت الشركة، الجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات «لردع المخربين والحد من هذه الظواهر، ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام، إذ أن الواقعة الأخيرة تسببت في قطع الكهرباء عن الأحياء السكنية بالمنطقة لعدة أيام».