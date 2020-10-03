استكمال صيانة الصمامات الرئيسية لخزانات حقل الفيل النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أكتوبر 2020, 07:39 مساء
استكمال صيانة الصمامات الرئيسية لخزانات حقل الفيل النفطي، 2 أكتوبر 2020. (شركة مليتة للنفط والغاز)

أعلنت شركة مليته للنفط والغاز استكمال أعمال الصيانة المبرمجة للصمامات الرئيسية لخزانات حقل الفيل النفطي.

وشملت أعمال الصيانة «استبدال صمام خروج الغاز الرئيسي 30 بوصة بآخر جديد للخزان B، واستبدال الصمام الرئيسي لخروج الغاز للخزان A بصمام آخر»، وذلك حسب البيان المنشور على صفحة شركة مليتة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت الشركة إن الصيانة التصحيحة داخل الحقل أجرتها «كوادر ليبية شابة على مستوى عالٍ من المهنية»، منوهة بجهود إدارة ومستخدمي حقل الفيل في هذا الخصوص.

- مؤسسة النفط وشركة مليتة تناقشان العودة التدريجية لعمليات الإنتاج

وحقل الفيل هو أكبر حقل نفطي يقع في حوض مرزق جنوب غرب البلاد، وبه احتياطات بأكثر من 1.2 مليار برميل، حسب إحصاءات صادرة في العام 2007.

ونهاية سبتمبر الماضي، بحثت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليتة للنفط والغاز، الإعادة التدريجية لعمليات الإنتاج ببعض مواقع الشركة، التي تحتاج إلى أعمال صيانة وتجهيزات لوجستية، لضمان استقرار العمل وسيره بالشكل الأمثل. وجاء ذلك بعد أيام من إعلان مؤسسة النفط رفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة».
 

استكمال صيانة الصمامات الرئيسية لخزانات حقل الفيل النفطي، 2 أكتوبر 2020. (شركة مليتة للنفط والغاز)
استكمال صيانة الصمامات الرئيسية لخزانات حقل الفيل النفطي، 2 أكتوبر 2020. (شركة مليتة للنفط والغاز)
استكمال صيانة الصمامات الرئيسية لخزانات حقل الفيل النفطي، 2 أكتوبر 2020. (شركة مليتة للنفط والغاز)
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