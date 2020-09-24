مؤسسة النفط وشركة مليتة تناقشان العودة التدريجية لعمليات الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 09:12 صباحا
اجماع مؤسسة النفط لبحث عودة الإنتاج في مواقع شركة مليتة، 22 سبتمبر 2020، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليتة للنفط والغاز، الإعادة التدريجية لعمليات الإنتاج ببعض مواقع الشركة، التي تحتاج إلى أعمال صيانة وتجهيزات لوجستية، لضمان استقرار العمل وسيره بالشكل الأمثل.

وشهد الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع الأخرى، ومنها الإجراءات الاحترازية التي اتخذت لضمان سلامة العاملين، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله إن الإنتاج عاد في بعض مواقع القطاع الآمنة، مشيرا إلى أن المؤسسة ستعمل من خلال التنسيق مع شركاتها لإعادة الإنتاج تدريجيا، داعيا إلى الأخذ في الاعتبار تطبيق معايير وتدابير السلامة الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

زيادة الإنتاج خلال أسابيع
وأوضح أن عودة الإنتاج «هي خطوة مهمة من أجل دعم الاقتصاد الليبي»، متوقعا أن تشهد الأسابيع القادمة زيادة تدريجية في معدلات الإنتاج، مما يضع عبئا كبيرا على عاملي قطاع النفط.

وأعلنت المؤسسة مطلع الأسبوع، رفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية.

ويوم الثلاثاء الماضي، كشفت عن بدء ترتيبات التصدير من «الموانئ الآمنة»، حيث بدأت النواقل في الوصول تباعا أمس الأربعاء؛ لشحن المتاح من الخام في الخزانات خلال الـ72 الساعة المقبلة، وباقي الموانئ الآمنة في الآيام القليلة المقبلة، متوقعة أن يصل إجمالي الإنتاج خلال الأسبوع المقبل لنحو 260 ألف برميل في اليوم.

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