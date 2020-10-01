النمروش وأكار يناقشان مساعي وقف إطلاق النار وبرامج تدريب منتسبي معاهد «دفاع الوفاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 10:56 مساء
أكار مستقبلا النمروش في أنقرة. الخميس 1 أكتوبر 2020. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق)

استقبل وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة، المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، صلاح الدين النمروش، صباح اليوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن زيارة النمروش «تأتي لتعزيز التعاون بين الطرفين ولمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بمساعي وقف إطلاق النار في ليبيا».

وأضافت الوزارة أن لقاء النمروش وأكار ناقش أيضا «برامج التدريب التي سيتلقاها المنتسبون إلى معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني».

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وتعتزم وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني تعزيز وتطوير التعاون مع الجانب التركي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أكده النمروش خلال لقاء مع سفير أنقرة في طرابلس قبل يومين.

أكار مستقبلا النمروش في أنقرة. الخميس 1 أكتوبر 2020. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق)
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